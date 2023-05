Un haut diplomate chinois à Tokyo après le dernier sommet Yoon-Kishida

Photo : YONHAP News

La Chine a dépêché au Japon un de ses hauts diplomates après le tête-à-tête entre Yoon Suk-yeol et Fumio Kishida, dimanche à Séoul. C’est ce qui a été mentionné sur le site web de son ministère des Affaires étrangères.Selon cette source, c’est le directeur général de l’Asie Liu Jinsong qui a effectué un déplacement à Tokyo mardi et mercredi et y a été reçu par son homologue Takehiro Funakoshi. Les deux hommes ont échangé, de façon approfondie, sur les relations entre leurs pays ainsi que sur d’autres sujets d’intérêt commun. L’envoyé chinois a également rencontré un autre haut diplomate local et des experts.La date de son voyage dans l’archipel n’est pas anodine, puisqu’il est intervenu après l’entrevue Yoon-Kishida et peu avant le sommet du G7, qui s’ouvrira la semaine prochaine à Hiroshima. Sachez qu’en marge de cette conférence des sept nations les plus industrialisées, les deux dirigeants et Joe Biden se retrouveront pour un nouvel entretien.Autrement dit, l’empire du Milieu aurait voulu faire part de sa préoccupation et de mieux se rendre compte du développement de la coopération entre les Etats-Unis et leurs deux principaux alliés d’Asie ainsi qu'entre Séoul et Tokyo.