Déclaration de Washington : Pyongyang critique vivement l'éventuelle participation de Tokyo

La Corée du Nord a dénoncé les propos tenus par le Premier ministre japonais lors du sommet Séoul-Tokyo tenu dimanche dernier dans la capitale sud-coréenne. Lors du sommet, Fumio Kishida avait souligné la collaboration tripartite entre la Corée du Sud, les Etats-Unis et le Japon.Le ministère nord-coréen des Affaires étrangères a demandé hier à l'archipel, en citant un article signé par Kim Sol-wha de l'Institut de recherche sur le pays du Soleil levant, « de réfléchir sérieusement à ce que signifie la participation nippone à la cabale sud-coréano-américaine dans la coopération nucléaire ».Pyongyang a ensuite critiqué la « Déclaration de Washington », adoptée à l'issue du sommet Yoon-Biden, qui, selon lui, n'est qu'un scénario de guerre atomique menaçant la paix dans la péninsule, en Asie du Nord-est, voire dans le monde entier. Avant d'ajouter que Tokyo a révélé sa volonté d'y participer lors de sa rencontre avec le président sud-coréen.Le ministère a d'ailleurs avancé que le Japon ne serait qu'une poudrière ou une base de ravitaillements pour les USA, et que s'il participe à un triangle militaire avec Washington et Séoul, il finira par rendre instable l'Asie du Nord-est et la transformer « en déluge de feu pour y mourir brûlé ».