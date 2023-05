Han Duck-soo achève sa tournée européenne en Roumanie

Photo : YONHAP News

Le Premier ministre sud-coréen est arrivé mardi à Bucarest, la capitale de la Roumanie, la dernière étape de sa tournée européenne, qui l’avait conduit aussi au Royaume-Uni, en Suède et en Autriche.Le lendemain, Han Duck-soo a été reçu par son homologue Nicolae Ciuca. Il s’agissait de leur troisième rencontre depuis septembre dernier. Les deux hommes ont alors échangé notamment sur les relations et la coopération entre leurs pays.En s’adressant aux journalistes à l’issue de cet entretien, le chef du gouvernement sud-coréen a précisé que les deux nations s’étaient engagées à explorer la collaboration notamment dans les domaines de la transition énergétique et du BTP, et ce en se basant sur la confiance mutuelle. Avant d’ajouter qu’il a sollicité la nation d’Europe de l’Est pour envisager favorablement la participation des entreprises sud-coréennes aux projets de modernisation de ses réacteurs nucléaires et de construction de ses nouvelles centrales, et pour simplifier la procédure de délivrance de visas pour les entrepreneurs de son pays, et ce afin d’élargir la coopération économique bilatérale.Ciuca a de son côté annoncé que la Roumanie souhaitait la renforcer en particulier en matière d’énergie verte et de technologie numérique, et qu’elle travaillerait avec Séoul sur les projets d’énergie atomique civile.Au cours de leurs discussions à huis clos, les deux Premiers ministres se sont également concertés sur l’industrie d’armement et les centrales nucléaires.Han a d’ailleurs été reçu par le président Klaus Iohannis. A cette occasion, il a exhorté son hôte à soutenir la candidature de Busan à l’organisation de l’Exposition universelle de 2030.Pour rappel, Séoul et Bucarest ont établi leurs relations diplomatiques en 1990 et les ont hissées en 2008 au niveau d’un partenariat stratégique. La Roumanie a noué un tel partenariat pour la première fois avec la Corée du Sud parmi les pays d’Asie.