Deuxième journée de mobilisation contre la loi sur les soins infirmiers

Photo : YONHAP News

Des médecins ont déposé aujourd’hui encore leur blouse blanche pour protester contre la loi sur les soins infirmiers et l’amendement relatif aux soins médicaux, votés le 27 avril au Parlement. Cette fois encore, la coalition de 12 autres associations de professionnels de santé, en particulier celles des aides-soignants et des auxiliaires de vie, les ont rejoints. Il s’agit de leur deuxième action collective, après celle du 3 mai.Afin de manifester leur colère, certains prennent congé, d’autres écourtent la consultation ou ferment leur clinique. Ce n’est pourtant pas une grève générale. Les participants peuvent prendre la décision de suivre ou non le mouvement de manière indépendante. Il ne doit donc pas y avoir d’importantes perturbations.Les infirmiers et les infirmières se mobilisent pour appeler, quant à eux, le président de la République à valider et promulguer au plus vite la législation sur les soins infirmiers. Cinq représentants de leur organisation ont entamé mardi une grève de la faim pour une durée indéterminée.Dans ce contexte, Yoon Suk-yeol doit décider, d’ici le 19 mai, de mettre son veto ou non au dispositif.