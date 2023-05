Retour de la fièvre aphteuse en Corée du Sud

Photo : KBS News

Des cas de fièvre aphteuse ont été identifiés dans trois fermes de bœufs situées dans la ville de Cheongju dans la province de Chungcheong du Nord. Une première depuis janvier 2019. Ce phénomène a poussé le gouvernement à relever le niveau d'alerte d'un cran à « mise en garde ».Deux des trois fermes en question ont déclaré hier des potentielles infections, qui se sont avérées positives ce matin. Un cas supplémentaire a été recensé dans une ferme située à 1,9 km de ces deux premiers élevages.450 bovins de ces trois cheptels seront mis en terre vivants. Le gouvernement, en coopération avec les collectivités locales, a bloqué l'accès aux exploitations avant de déployer des mesures sanitaires d'urgence dont une enquête épidémiologique. Les déplacements de personnes ou de véhicules liés à l'élevage dans tout le territoire sont interdits durant deux jours, depuis aujourd'hui minuit.Les bêtes des fermes situées dans sept villes et collectivités locales feront l'objet d'un examen clinique et de vaccination contre cette maladie animale virale non transmissible à l'homme. Ces dernières et les routes avoisinantes seront désinfectées. Les marchés de bêtes aux alentours seront fermés et des vaccinations supplémentaires sont en cours d’examen pour les régions contaminées.