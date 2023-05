Météo : comme un air d’été

Photo : YONHAP News

Est-ce déjà l'été en Corée du Sud ? Même si les températures très chaudes et le soleil sévissent au pays du Matin clair, le printemps est toujours d’actualité et ce pour un mois encore, comme partout dans l’hémisphère nord.Ce jeudi, le ciel a nouvelle fois été très ensoleillé et le mercure continue doucement de s’élever. Dans la matinée, la barre des 10°C a nettement été franchie sur la grande majorité du territoire. Daejeon et Daegu ont recensé 11°C, Séoul 13°C, Busan 14°C et l’île méridionale 16°C. Dans l’après-midi, les températures ont plus que doublé dans le centre et dans le sud-est : 27°C à Daejeon et 25 °C à Daegu. La capitale a, pour sa part, enregistré 26°C. Tout au sud, le thermomètre n’est pas tant monté en flèche que cela. Les valeurs ont plafonné entre 22 et 23°C.Par ailleurs, la qualité de l’air a quasiment été parfaite. Seule la région d’Incheon a observé une mauvaise concentration de poussières fines.