Le chancelier allemand attendu à Séoul le 21 mai

Photo : YONHAP News

Le chancelier allemand prévoit un voyage officiel à Séoul. Il y est attendu le 21 mai, après sa participation au prochain sommet du G7, qui se tiendra à Hiroshima au Japon.D’après le porte-parole du Bureau présidentiel de Yongsan, le jour même de son arrivée, Olaf Scholz sera reçu par le président Yoon Suk-yeol pour un tête-à-tête. L’occasion pour les deux nations, qui avaient lancé leurs échanges il y a tout juste 140 ans et qui partagent les valeurs universelles, d’élargir la coopération bilatérale en matière de sécurité économique et d’approfondir aussi leur solidarité en vue de faire face ensemble aux préoccupations régionales et internationales.Scholz est le premier chef du gouvernement allemand à faire un déplacement en Corée du Sud pour une entrevue bilatérale depuis 30 ans. En 1993, Helmut Kohl l’a effectué. L’un de ses successeurs, Angela Merkel, y était en 2010, à l’époque pour prendre part au sommet du G20.Ce ne sera pas la première fois que le président Yoon s’entretiendra avec le dirigeant allemand. Les deux hommes se sont déjà rencontrés à New York, en septembre dernier, en marge de l’Assemblée générale des Nations unies.