Yoon Suk-yeol reçoit l’ancien Premier ministre japonais Taro Aso

Photo : YONHAP News

Le président sud-coréen a reçu, jeudi, l'ancien Premier ministre japonais Taro Aso en visite à Séoul. Il a profité de cette entrevue pour lui demander d’apporter son soutien afin de développer davantage les relations entre leurs pays.Selon le point de presse écrit hier et signé par le porte-parole du Bureau présidentiel de Yongsan, Yoon Suk-yeol l’a invité à un dîner officiel organisé dans sa résidence. Le vice-président du Parti libéral démocrate (PLD), la formation au pouvoir au Japon, est actuellement au pays du Matin clair dans le cadre du Forum Séoul-Tokyo.D’après Lee Do-woon, le chef de l’Etat a salué le rôle important que son interlocuteur a joué en tant que poids lourd de la politique japonaise dans la récente amélioration des liens bilatéraux. Par ailleurs, il lui a demandé de continuer à apporter son assistance de sorte que les relations entre les deux nations puissent se développer davantage sur fond de relance de la diplomatie dite de « navette ».Notons qu’Aso est le chef du Comité de coopération Séoul-Tokyo, faisant office de guichet pour les échanges civils entre les deux pays. Le numéro un sud-coréen l’a donc convié à prendre l’initiative de lancer des projets permettant de promouvoir la coopération bilatérale.De son côté, l’ancien Premier ministre japonais a félicité le président Yoon pour sa détermination et son leadership dont il a fait preuve dans la dernière avancée des liens diplomatiques Séoul-Tokyo, qui ont marqué un tournant en seulement un an grâce à ses efforts. Avant d’ajouter qu’il participerait activement au dossier afin d’élargir les échanges entre les générations futures des deux nations.