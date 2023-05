Cannes 2023 : Jennie sur la Croisette en tant qu’« actrice »

Photo : YONHAP News

Jennie va participer à la 76e édition du Festival de Cannes qui se déroulera à partir du 16 mai prochain. C’est ce qu’a annoncé, hier, YG Entertainment. Selon la maison de disque et agence de promotion des Blackpink, la grande star participera entre autres à la cérémonie du tapis rouge ainsi qu’à l’avant-première de « The Idol » dans lequel elle a débuté en tant qu’actrice.Cette œuvre, signée Sam Levinson, a été invitée en « Hors Compétition ». Le casting comprend notamment The Weekend, acteur et auteur-compositeur-interprète canadien, et Lily-Rose Depp, la fille de Vanessa Paradis et Johnny Depp.Jennie chante au sein du girls band Blackpink depuis sa création en 2016. Deux ans plus tard, elle a sorti son premier album solo. La jeune femme de 27 ans s’apprête désormais à rencontrer ses fans en tant qu’actrice à travers la série de la chaîne HBO. La première diffusion est prévue pour le 4 juin.