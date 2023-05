Fukushima : la Corée du Sud et le Japon tiennent une réunion à Séoul

Photo : KBS News

La Corée du Sud et le Japon vont organiser une réunion de haut niveau cet après-midi à Séoul au sujet du projet nippon de rejet des eaux contaminées de la centrale nucléaire accidentée de Fukushima. Objectif : se concerter sur l’inspection que la délégation sud-coréenne devrait effectuer les 23 et 24 mai sur l’archipel.Selon le ministère sud-coréen des Affaires étrangères, il s’agit de donner suite aux engagements pris par le président sud-coréen et le Premier ministre nippon lors de leur sommet tenu le 7 mai dernier.Au rendez-vous d’aujourd’hui vont participer entre autres Yun Hyun-soo, le directeur général chargé des affaires climatiques, écologiques et scientifiques au sein du ministère sud-coréen des Affaires étrangères, et son homologue nippon Atsushi Kaifu, chargé de la non-prolifération des armes nucléaires et des affaires scientifiques.Les deux parties devraient discuter du planning de visite des experts sud-coréens et les installations à inspecter sur place. Séoul prévoit de se focaliser sur les capacités japonaises à traiter les eaux usées via le système de décontamination, appelé « ALPS » (Advanced Liquid Processing System).Toutefois, les négociations s’annoncent houleuses puisque les deux pays affichent une forte divergence de vue concernant la mission sud-coréenne.