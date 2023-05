Photo : YONHAP News

« The Planet », c’est le titre de la chanson principale de la bande originale de « Bastions », une série d’animation en 3D, qu’a interprétée BTS. Elle doit être dévoilée, aujourd’hui à 13h, heure de Séoul.C’est la première fois, en onze mois, que le septuor masculin a chanté ensemble un morceau depuis « Yet To Come » en juin 2022.« Bastions » raconte l’histoire d’un super héros qui lutte contre un méchant destructeur d’environnement. Et à travers « The Planet », les Bangtan Boys souhaitent souligner à quel point la planète Terre sur laquelle on vit nous est chère.