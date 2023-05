Terraform Labs : début du procès du co-fondateur Kwon Do-hyung au Monténégro

Photo : YONHAP News

Le procès de Kwon Do-hyung et son proche, du nom de Han, a débuté hier à Podgorica, la capitale du Monténégro. Le co-fondateur sud-coréen de Terraform Labs, la maison-mère du stablecoin Terra et son jeton jumeau Luna, qui se sont effondrés en mai 2022, et Han y sont détenus depuis leur arrestation en mars.Les deux hommes ont alors demandé une libération sous caution pour qu’ils soient jugés sans être incarcérés, en proposant de verser 400 000 euros. Le juge en charge leur a posé la question sur leur situation patrimoniale. Kwon s’est borné à faire état d’un appartement d’une valeur de trois millions de dollars dans son pays. Pour les autres biens, dont ses parts dans Terraform, il a refusé de les révéler en public.Quant à Han, il a estimé à quelque 5 millions d’euros sa fortune, dont deux appartements, l’un en Corée du Sud, l’autre en Serbie.Le procureur local qui avait mené des enquêtes sur eux a souligné que le tribunal ne devrait pas les remettre en liberté sous caution. Selon lui, le montant proposé est trop faible par rapport à leur richesse et il est possible que les deux inculpés prennent de nouveau la fuite.La prochaine audience aura lieu le 16 juin.