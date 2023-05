Fukushima : Séoul précise l’objectif de sa délégation d’experts

Photo : KBS News

La sûreté du projet japonais de rejet dans l’océan des eaux contaminées de la centrale nucléaire accidentée de Fukushima sera examinée par la délégation d’experts sud-coréens, lors de sa visite les 23 et 24 mai. Ces propos ont été tenus, ce matin, par Park Ku-yeon, le premier chef adjoint du cabinet du Premier ministre chargé de la coordination des affaires de l’Etat.Le gouvernement sud-coréen a fait part de sa prise de position en amont d’une réunion de haut niveau à ce sujet entre les deux pays, qui s'est déroulée cet après-midi à Séoul.Lors d’un point de presse, Park a précisé en quoi consistait la mission sud-coréenne : vérifier en personne la situation de gestion sur les procédures générales de décontamination et de déversement des eaux polluées de la centrale et à évaluer les capacités nippones à analyser les matières radioactives. Il a ajouté qu’il s’agirait aussi d’obtenir les informations nécessaires pour que le groupe d’experts sud-coréens puissent mener sa propre étude scientifique et technique.Toujours selon Park, Séoul prévoit de constituer une délégation de premier plan. Sa composition devrait se confirmer au cours de la réunion d’aujourd’hui avec Tokyo.