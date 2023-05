Electricité : la Kepco annonce une cure d’amaigrissement drastique

Photo : KBS News

La société d’électricité sud-coréenne (Kepco) a présenté, ce matin, son projet visant à assurer une gestion d’urgence et à innover le management. Cette initiative intervient dans un contexte critique où son déficit abyssal ne cesse de se creuser à force d’avoir fourni de l’énergie à un cours moins cher que le prix de revient.A cette occasion, son plan d’assainissement financier consistant à économiser 25 700 milliards de wons, l’équivalent de 17,6 milliards d’euros, d’ici 2026, a été dévoilé. Il s’agit d’un quart de plus que le montant de son plan précédent annoncé en février dernier.Pour le réaliser, l’entreprise prévoit notamment de vendre un de ses immeubles importants situé dans le quartier de Yeouido à Séoul, considéré comme la crème de la crème sur le marché immobilier, et de louer une dizaine de ses bâtiments dispersés dans tout le pays. Elle obligera aussi les hauts cadres de sa société-mère et de ses filiales à rendre la totalité ou la moitié, selon leur niveau d’échelon, du montant de revalorisation de leurs revenus dont ils ont bénéficié cette année. Par ailleurs, elle lancera les négociations avec les syndicats sur le gel des salaires des 62 000 cadres et employés.Le gouvernement avait demandé à la Kepco de présenter une cure d’amaigrissement drastique de sa propre initiative avant toute augmentation des prix de l’électricité étant donné que la compagnie publique a enregistré un déficit accumulé de plus de 38 000 milliards de wons, soit 26 milliards d’euros, sur la période 2021-2022.Selon le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Energie Lee Chang-yang, le gouvernement et le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation présidentielle, vont organiser une réunion en début de semaine prochaine pour évaluer la pertinence du projet de la Kepco. Ensuite, ils devraient officialiser le relèvement du prix de l’électricité qui devrait être de l’ordre de 7 wons le kWh.Dans ce contexte, le patron de la Kepco a présenté sa démission. Nommé par l’administration précédente, celle de Moon Jae-in, Cheong Seung-il avait subi des pressions de la part de l’actuel exécutif ainsi que du PPP pour qu’il quitte son poste.