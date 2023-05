Washington rassure Séoul inquiet des possibles représailles économiques chinoises

Photo : YONHAP News

Les Etats-Unis cherchent à rassurer les sud-Coréens à l’égard des éventuelles représailles économiques de Pékin à leur égard. Le département d’Etat américain a en effet affirmé que Washington continuerait à prendre des mesures prudentes, indispensables pour la paix, la prospérité et la stabilité dans l’Indopacifique comme dans le monde entier. C’est son porte-parole adjoint qui a fait cette remarque lors d’un point de presse hier.Vedant Patel a alors détaillé que l’administration Biden poursuivrait sa coopération avec les pays de la région, dont la Corée du Sud, avant d’évoquer la visite d’Etat aux USA fin avril et plusieurs mesures prises lors de ce voyage, dont la « Déclaration de Washington ». Ce texte, adopté par Yoon Suk-yeol et Joe Biden, porte notamment sur la promesse de dissuasion élargie des Etats-Unis au pays du Matin clair.Interrogé sur la nécessité pour les USA et leurs deux principaux alliés d’Asie de travailler main dans la main face à la possible rétorsion économique chinoise, Patel a indiqué qu’il y aurait des avantages du mécanisme trilatéral.