Yoon Suk-yeol prône la création de clusters technologiques aussi innovants que celui de Boston

Photo : YONHAP News

Le 19 mai, la Corée du Sud célèbre la 58e journée de l’invention. Le président de la République a assisté aujourd’hui à la cérémonie officielle dédiée à celle-ci.A cette occasion, Yoon Suk-yeol a déclaré qu’il a pu s’inspirer du « cluster de Boston », où les milieux industriel et universitaire ont su construire un écosystème favorable à la recherche conjointe, lors de sa visite d’Etat aux USA le mois dernier. Il a souligné qu’il est important de construire une ambiance et un environnement propices à l’innovation.Le chef de l’Etat a estimé qu’une puissance énorme peut être dégagée par la réaction en chaîne à l’ère technologique, c’est-à-dire le fait que des nouvelles technologies finissent par en créer un plus grand nombre.Le président Yoon a alors promis non seulement d’apporter des mesures nécessaires pour promouvoir les inventions et soutenir leurs auteurs mais aussi pour protéger ce qui en découle, comme les brevets, par des moyens législatifs puissants et garantir un système de rétribution juste. Autrement dit, il s’agit de sanctionner sévèrement la fuite d’informations dans le domaine.Selon le bureau présidentiel, c’est la première fois en dix ans qu’un chef de l’Etat a assisté à une cérémonie officielle pour la journée de l’invention.