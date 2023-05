Geumgang : le Nord démolit également ses installations

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord semble démolir non seulement les installations sud-coréennes aux monts Geumgang mais aussi les siennes. C’est ce qu’a annoncé, ce matin, le ministère sud-coréen de la Réunification au cours d’un briefing régulier. D’après ses observations, Pyongyang est par exemple en train de détruire l’hôtel Kumgang, situé dans cette zone touristique.Suite à l’échec du sommet entre Kim Jong-un et Donald Trump à Hanoï en 2019, le dirigeant nord-coréen avait ordonné de démanteler toutes les installations « minables » du Sud, et déclaré que « le seul fait de les voir le mettait de mauvaise humeur ». L’hôtel Haegeumgang et le Onjonggak Rest House ont alors tour à tour été réduits en cendre.Le tourisme dans les Geumgang a vu le jour en 1998. Considéré comme un symbole de réconciliation entre les deux Corées, il a été suspendu en 2008, suite à la mort d’une touriste sud-coréenne tuée par des soldats du Nord.Ce n’est pas tout. Le royaume ermite serait en train de réaménager un autre modèle de fraternisation Séoul-Pyongyang qui n’est autre que le complexe industriel de Gaeseong. Selon la Voix de l'Amérique (VOA), les photos satellites du 20 avril montrent qu’environ 170 maisons et immeubles d’un village près du site ont été démantelés. On y voit aussi de nouveaux édifices, présumés être des appartements. L’utilisation exacte des bâtiments détruits, soit des logements d'habitation ou des installations militaires, n’a pas encore été vérifiée.Par ailleurs, à Séoul, on suit de près également les activités de l’homme fort de Pyongyang, puisqu’il n’a pas fait d’apparition officielle depuis 23 jours.