Fukushima : Séoul et Tokyo organisent une réunion pour discuter de l’inspection

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et le Japon ont tenu une réunion de haut niveau, cet après-midi à Séoul, au sujet du projet nippon de rejet des eaux contaminées de la centrale nucléaire accidentée de Fukushima. Objectif : se concerter sur le déplacement que la délégation sud-coréenne devrait effectuer les 23 et 24 mai sur l’archipel.Selon le ministère sud-coréen des Affaires étrangères, il s’agit de donner suite aux engagements pris par Yoon Suk-yeol et Fumio Kishida lors de leur sommet tenu le 7 mai dernier. Les deux parties ont discuté du planning de visite des experts sud-coréens et les installations à passer en revue. Elles devraient en présenter les résultats ultérieurement.Au rendez-vous d’aujourd’hui ont participé, entre autres, Yun Hyun-soo, le directeur général chargé des affaires climatiques, écologiques et scientifiques au sein du ministère sud-coréen des Affaires étrangères, et son homologue nippon Atsushi Kaifu, chargé du désarmement, de la non-prolifération et des affaires scientifiques.En amont de cette réunion, Séoul a annoncé son projet de constituer une délégation de premier plan. Park Ku-yeon, le premier chef adjoint du cabinet du Premier ministre chargé de la coordination des affaires de l’Etat, a évoqué la faisabilité de la composer d’une vingtaine d’experts.Selon Park, la mission sud-coréenne consiste à vérifier sur place la situation de gestion concernant les procédures générales de décontamination et de déversement des eaux contaminées de la centrale et à obtenir les informations nécessaires pour qu’elle puisse mener sa propre étude scientifique et technique.Reste à savoir si la délégation comportera des spécialistes civils, une option à laquelle Tokyo s’était montré défavorable.