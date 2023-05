Météo : les nuages signent leur retour pour la fin de semaine

Photo : YONHAP News

Après plusieurs jours de grand soleil, les nuages ont fait leur réapparition. Dès ce matin, le pays du Matin clair a été couvert d’un voile blanc, qui était assez sombre à l’extrême sud du territoire et sur l’île méridionale de Jeju. Des averses ont même été observées dans la province insulaire.Cependant, les nuages n’ont pas entraîné une baisse des températures. Ces dernières ont été sensiblement similaires à celles de la veille : aux alentours de 25°C sur la grande majorité du pays. Le littoral sud et Jeju ont tourné, quant à eux, autour de 20°C.Ce week-end, le mercure affichera les mêmes valeurs que celui de ce vendredi. Le temps sera quant à lui capricieux par endroit, avec notamment samedi de la pluie dans le sud-est et dimanche des intempéries dans l’est, à Daegu entre autres.