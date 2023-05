Journée des enseignants : Yoon Suk-yeol envoie un message de remerciement aux professeurs

Photo : YONHAP News

Le président de la République a envoyé ce matin des mots de remerciement aux professeurs à l’occasion de la Journée des enseignants, célébrée le 15 mai en Corée du Sud.Yoon Suk-yeol a écrit sur les réseaux sociaux qu’il les remerciait profondément pour leur amour et leur dévouement. Avant d’ajouter que grâce à eux, les enfants du pays pouvaient grandir plus joyeusement et en bonne santé.Cependant, la satisfaction de ces professionnels de l'éducation au travail ne s’est élevée qu’à 23,6 %. C’est ce qu’a été révélé par un sondage mené par la Fédération coréenne des associations d'enseignants (KFTA) auprès de 6 751 instituteurs du primaire, du secondaire et professeurs universitaires, du 28 avril au 8 mai. Il s’agit du niveau le plus faible depuis 2006, l’année où la KFTA a réalisé sa première enquête de ce genre.Seulement 20 % d’entre eux ont répondu qu’ils choisiraient de nouveau de devenir enseignants, s’ils renaissaient, représentant le chiffre le plus faible depuis 2012. 87,5 % des personnes interrogées ont jugé que leur moral s’était écroulé ces deux dernières années. Et 69,7 % des sondés ont répondu « non » à la question de savoir si les écoles protègent leur autorité.