Sommet du G7 : Yoon Suk-yeol attendu cette semaine au Japon

Photo : YONHAP News

Yoon Suk-yeol assistera au sommet du G7 qui se tiendra à Hiroshima au Japon à partir de ce vendredi pendant trois jours. Il sera le quatrième président sud-coréen à prendre part à cet événement économique majeur.Selon Kim Tae-hyo, le conseiller adjoint à la sécurité nationale de la présidence sud-coréenne, ce sera une occasion de confirmer le statut de Séoul en tant que partenaire mondial pour faire face aux défis communs et pour protéger l’ordre international.A cette occasion, une réunion trilatérale entre Yoon, le dirigeant américain Joe Biden et le Premier ministre japonais Fumio Kishida se déroulera pour la première fois depuis six mois. Le Bureau présidentiel de Yongsan s’attend à ce que cette entrevue soit consacrée à relever leur coopération d’un cran, d’autant plus que le numéro un sud-coréen a effectué récemment une visite d’Etat aux USA et que la diplomatie entre Séoul et Tokyo a été remise sur les rails.En marge du rassemblement du G7, Yoon rencontrera également en tête-à-tête le Premier ministre canadien Justin Trudeau et le chancelier allemand Olaf Scholz. Un sommet entre la Corée du Sud et l’Union européenne est également prévu.Le Bureau présidentiel de Yongsan a déclaré que l’administration Yoon avait lancé sa diplomatie multilatérale l’an dernier, et concrétisera son rôle et sa contribution cette année.Par ailleurs, les dirigeants sud-coréen et japonais rendront hommage devant le monument des victimes coréennes du bombardement atomique situé à Hiroshima. Kim a précisé que ce déplacement permettrait aux deux pays d’avancer ensemble vers un avenir de paix et de prospérité.