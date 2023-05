Cryptomonnaies : Kim Nam-kuk quitte le Minjoo

Photo : YONHAP News

Kim Nam-kuk soupçonné de disposer d’un montant astronomique de monnaies virtuelles a annoncé hier quitter le Minjoo. Le député a affirmé sur les réseaux sociaux qu’il ne voulait pas porter atteinte à son parti et qu’il ferait face aux attaques politiques injustes.Le patron de la première force de l’opposition Lee Jae-myung a, pour sa part, présenté ses excuses au public pour cette controverse. Pourtant, dans le camp d’en face, le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation présidentielle, a estimé que les citoyens souhaitaient la démission de Kim de son poste de parlementaire et que le mouvement de centre-gauche s’empressait de se sauver simplement en le faisant partir.Face à ces critiques, le Minjoo a organisé une réunion générale de six heures et a adopté une résolution montrant sa volonté de faire peau neuve. Il prévoit de mener des enquêtes supplémentaires sur l’affaire de Kim, et faire passer le projet de loi visant à intégrer les crypto-actifs dans la liste de la déclaration des patrimoines des hauts fonctionnaires.Néanmoins, un nombre considérable de ses députés élus critiquent l’insuffisance de la réaction du Minjoo et certains ont même remis en question la capacité de gestion de Lee.