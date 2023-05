Prix de l’électricité et du gaz : hausse à partir de demain

Photo : YONHAP News

Les prix de l’électricité et du gaz vont augmenter à partir de demain en Corée du Sud. C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui le ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Energie.Le relèvement sera de 8 wons le kWh pour l’électricité et de 1,04 won le MJ pour le gaz. Un foyer de quatre personnes verra donc sa facture d’électricité augmenter de 3 000 wons ou 2,06 euros, et celle de gaz de 4 400 wons, soit 3,02 euros, par mois.D’après le ministère, les facteurs de la hausse des prix n’avaient pas encore tous été reflétés dans les nouveaux tarifs. Avant d’ajouter que même après la stabilisation du marché de l’énergie mondial, ces coûts seraient toujours influencés par la flambée des prix internationaux en raison de l’écart de six mois entre l’évolution de ces derniers et l’ajustement des prix nationaux.Le gros déficit des fournisseurs d’électricité et de gaz est aussi l’une des causes principales de cette hausse. La Kepco, la plus grande société d’électricité sud-coréenne, a vu son déficit d’exploitation s'alourdir jusqu'à 38 500 milliards de wons, soit 26,47 milliards d’euros, ces deux dernières années. Et, la somme non perçue par le fournisseur de gaz Kogas a progressé encore de 3 000 milliards de wons ou 2,06 milliards d’euros au premier trimestre de cette année pour atteindre 11 600 milliards de wons, soit 7,97 milliards d’euros.Le gouvernement a toutefois précisé que les classes défavorisés serait exemptées de ce relèvement pendant un an. Il compte aussi élargir le système de « cashback » qui offre une prime aux foyers qui réduisent leur consommation d’électricité à partir du mois de juillet.