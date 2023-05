Loi sur les soins infirmiers : l’exécutif et le PPP réclameront le veto de Yoon Suk-yeol

Photo : YONHAP News

Le gouvernement et le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation au pouvoir, vont demander au président de la République de mettre son veto à la proposition de loi sur les soins infirmiers.Ce texte controversé aborde les règlements sur les infirmiers, en les séparant de la loi sur les services médicaux pour améliorer leurs conditions de travail. Il a été approuvé à l’Assemblée nationale le 27 avril à l’initiative des partis de l’opposition. Or, il est contesté en raison de la possibilité de l’ouverture d’un cabinet indépendant des infirmiers.L’exécutif et le PPP ont déclaré qu’il était important d’accroître le bien-être au travail des infirmiers, mais que cela ne nécessitait pas de créer une base légale. De plus, selon eux, cette proposition de loi discrimine les infirmiers auxiliaires.L’association des infirmières de Corée (KNA) a décidé de se mobiliser pour s’opposer à leur démarche. De son côté, la Solidarité pour la médecine et la santé publique, composée notamment de l'Association des médecins de Corée (KMA) et l’Association des infirmiers auxiliaires (KLPNA), a annoncé une grève générale pour mercredi.Le mouvement présidentiel a affirmé que même si le chef de l’Etat utilise son droit de veto, les alternatives pourront toujours être discutées. En revanche, le Minjoo, la première force de l’opposition, a répliqué que Yoon ne devrait pas revenir sur ce texte qui constitue une de ses promesses électorales.Alors que le conseil des ministres est prévu demain, le Bureau présidentiel de Yongsan semble hésiter encore sur sa décision.