Photo : YONHAP News

Les températures continuent de s’élever au pays du Matin clair. Ce lundi, elles ont frôlé la barre des 30°C. De plus, le soleil tape fort, renforçant ainsi le sentiment de chaleur. Présent sur l’ensemble du territoire pendant toute la journée, il a été quelque peu atténué sur l’île méridionale de Jeju par les nuages et les très légères averses.Dans le détail, à Séoul, le mercure est monté jusqu’à 27°C, à Gangneung 28°C et trois villes ont culminé à 29°C : Daejeon, Daegu et Gwangju. Dans l’extrême sud, les valeurs ont été moins hautes, avec notamment 23 et 22°C respectivement à Busan et à Jeju.Demain, le cap des 30°C devrait être atteint dans quasiment tout le pays.