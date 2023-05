La construction des réacteurs nucléaires Shin-Hanul 3 et 4 reprend

Photo : KBS News

La construction des réacteurs nucléaires Shin-Hanul 3 et 4 à Uljin dans la province de Gyeongsang du Nord a été relancée par l’administration de Yoon Suk-yeol. Ce projet était tombé à l’eau dans le cadre de la politique de sortie du nucléaire menée par son prédécesseur Moon Jae-in.Selon le ministère de l'Industrie et du Commerce extérieur, la cérémonie d’inauguration de la production des principaux composants de la centrale nucléaire s’est tenue aujourd’hui dans l’usine de Doosan Heavy Industries & Construction à Changwon. Ces équipements désignent le réacteur nucléaire, le générateur de vapeur et le générateur à turbine, entre autres.La reprise des travaux était un des engagements électoraux de Yoon. Le ministère a alors déclaré que la promesse faite par le chef de l’Etat avait été tenue et que l’écosystème de la centrale nucléaire avait été complètement été restauré.Le volume de contrat de ces constructions s’élève à 2 900 milliards de wons, soit 1,9 milliard d’euros, au cours de ces dix prochaines années.Après l’événement, le ministère a organisé une table ronde avec des responsables de la Korea Hydro and Nuclear Power (KHNP) et de Doosan Heavy Industries & Construction pour créer la base du nouvel essor de l’industrie nucléaire sud-coréenne.L’exécutif prévoit de mener un projet de recherche et développement notamment sur la technologie nucléaire de nouvelle génération, dont les réacteurs à petits modules (SMR), et sur l’adaptation aux contraintes commerciales des pays importateurs. Il compte également former 4 500 experts dans le domaine d’ici 2030.