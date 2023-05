Transfuges nord-coréens : les subventions en échange d’informations utiles grimpent

Photo : YONHAP News

Les indemnisations accordées aux réfugiés nord-coréens qui ont fourni des informations hautement confidentielles ont récemment bondi. Selon les données que le ministère de la Réunification a transmises à la députée Kim Sang-hee, l’année dernière, Séoul a versé 398 millions de wons, ou 274 000 euros, à 64 personnes.Le montant variait de 3 millions à 148 millions de wons. Le nombre de bénéficiaires était le plus élevé depuis 2014. Cela est inhabituel tenu du fait que seuls 67 transfuges ont rejoint la Corée du Sud en 2022 en raison de la fermeture des frontières nord-coréennes due à la pandémie de COVID-19.Le gouvernement n’a cependant pas dévoilé en détail ces rémunérations. Mais étant donné que les subventions sont destinées aux informations ou aux équipements qui contribuent à l’intérêt du pays, certains estiment que les élites comme les diplomates ou les membres du personnel diplomatique ainsi que les militaires représentent une grande partie de ces réfugiés.Selon une source du gouvernement, dans le passé, 80 % des exilés étaient des habitants vivant à proximité de la frontière intercoréenne, mais leur porte de sortie a de facto été bloquée à cause du verrouillage du territoire de Pyongyang et de Pékin sur fond de recrudescence des infections au coronavirus. Cependant, quelques échappatoires sont toujours maintenues.