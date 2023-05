MNBC : la Banque de Corée et Samsung Electronics travaillent côte à côte

La Banque de Corée (BOK) et Samsung Electronics ont signé un mémorandum d’entente ce matin pour la collaboration dans le développement de la monnaie numérique de banque centrale (MNBC).La MNBC est émise par la banque centrale de chaque pays via la technologie blockchain. Elle est certifiée et gérée par les autorités publiques contrairement aux cryptomonnaies.Le géant sud-coréen de l’électronique a récemment développé des procédés qui permettent un virement bancaire et un paiement à travers la communication en champ proche (NFC), même lorsque les appareils de l'expéditeur et du destinataire ne sont pas connectés à Internet.En se basant sur cette technologie, la BOK et Samsung Electronics mèneront des recherches pour assurer les règlements hors ligne en toute sécurité via les smartphones et les montres connectées des modèles Galaxy, même en cas de déconnexion des réseaux.