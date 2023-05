Liberté religieuse : Washington épingle de nouveau la Corée du Nord

Photo : YONHAP News

Washington a exprimé une fois de plus ses préoccupations sur la situation de la Corée du Nord dans le rapport 2022 sur la liberté de religion dans le monde, publié hier par le département d'Etat.Selon le document, le secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres a déclaré en juillet 2022 qu’au nord du 38e parallèle, les droits à la liberté de pensée, de conscience et de religion étaient continuellement bafoués, et les autorités publiques ne toléraient pas de systèmes de croyances alternatifs.Le département d'Etat américain a affirmé que le royaume ermite exécutait, torturait et maltraitait physiquement les individus en raison de leurs activités religieuses. Il a cité des statistiques estimées des organisations non gouvernementales du fait de la difficulté de se renseigner sur place sur fond de COVID-19. Avant d’ajouter que certains réfugiés nord-coréens et des ONG ont rapporté que des données relatives aux convictions religieuses non autorisées circulent discrètement dans le pays communiste.Le rapport a également indiqué que les Etats-Unis avaient participé à l’adoption de la résolution de l’Assemblée générale de l’Onu visant à condamner les atteintes aux droits fondamentaux du régime de Kim Jong-un, qui persistent depuis longtemps de façon organisée et à grande échelle.En ce qui concerne la Chine, le compte rendu a critiqué qu’elle continue de contrôler des associations religieuses et de limiter les activités des croyants qui menacent son intérêt.