Washington : aucune discussion sur l’éventuelle inclusion de Séoul dans le G7

Photo : KBS News

Aux Etats-Unis, le département d'Etat a déclaré ne pas être au courant de la possibilité d’élargir le groupe des sept (G7) au G8 pour inclure la Corée du Sud.Vedant Patel, son porte-parole adjoint, a affirmé hier que Washington ignorait les pourparlers sur le changement du nombre de pays membres, estimant qu’une réunion en la matière devrait d’abord avoir lieu.Pour rappel : le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a été invité au sommet du G7 qui se tiendra à Hiroshima au Japon entre le 19 et le 21 mai. Certains estiment alors que Séoul pourrait éventuellement rejoindre ce groupe dans le cadre de l’amélioration de la relation trilatérale avec Washington et Tokyo.Par ailleurs, à propos de la reprise des échanges économiques entre Pyongyang et Pékin, Patel a indiqué que les nations capables d’exercer leurs influences sur la Corée du Nord devraient jouer leur rôle pour faire face aux actes qui menacent la sécurité, rappelant que la Chine en fait partie.L’officiel américain a ajouté que Washington ne jugerait pas au préalable s’il s’agit d’une violation des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies contre le royaume ermite.