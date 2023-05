Yoon Suk-yeol reçoit une délégation économique japonaise

Photo : YONHAP News

Yoon Suk-yeol a reçu hier la délégation japonaise qui participe à la 55e conférence des représentants du monde économique sud-coréen et nippon, organisé hier et aujourd’hui à Séoul. L’occasion pour lui de solliciter de nouveau les entrepreneurs des deux pays pour apporter leur coopération respective en matière de chaîne d’approvisionnement dans les industries de pointe telles que les semi-conducteurs, les batteries et les véhicules électriques.Pour le chef de l’Etat, une collaboration complémentaire entre les deux parties est possible, car les entreprises de son pays disposent d’excellentes technologies de production et leurs partenaires nippones d’une forte compétitivité dans les secteurs des matériaux, des composants et des équipements.Le président Yoon a également appelé les hommes d’affaires des deux voisins à accélérer leur coopération, à l’instar de leurs gouvernements, qui se concertent actuellement sur les moyens de travailler main dans la main dans divers domaines allant de l’économie aux échanges de visites en passant par les sciences et la culture.Le dirigeant sud-coréen en a profité pour expliquer que Séoul et Tokyo vont concrétiser leur collaboration pour faire face à plusieurs défis mondiaux comme le changement climatique, en marge du sommet du G7, organisé ce week-end à Hiroshima au Japon.Yoon a par ailleurs exhorté la délégation de l’archipel à porter son intérêt au Fonds pour le partenariat futur que les fédérations patronales des deux nations avaient décidé de créer, à l’occasion de son entrevue avec le Premier ministre nippon Fumio Kishida, en mars à Tokyo. Un fonds qui se veut être un outil pour dynamiser notamment les échanges croisés des jeunes sud-coréens et japonais.