Cryptomonnaies : Pyongyang vole 721 millions de dollars à Tokyo

Photo : KBS News

La Corée du Nord a dérobé 721 millions de dollars de cryptomonnaies au Japon entre 2017 et la fin de l’année dernière. C’est ce qu’a rapporté hier le Nihon Keizai Shimbun. Le journal japonais s’est fondé sur sa recherche conjointe avec Elliptic, une société d'analyse blockchain basée à Londres.Cette somme représente 30 % de ce que Pyongyang aurait volé dans le monde entier via ses cyberattaques pendant cette période. Elle est 8,8 fois plus élevée que le montant de ses exportations en 2021.Après le Japon, le Vietnam, les Etats-Unis et Hong Kong étaient les plus grandes victimes du piratage informatique nord-coréen.D’après le quotidien nippon, alors que le marché des monnaies virtuelles explose, le Japon et le Vietnam, qui abritent beaucoup d’opérateurs dotés d’un système de sécurité défaillant, sont devenus les principales cibles de la Corée du Nord.