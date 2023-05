« Nimbie Titan 2024 » : Séoul participe à la manœuvre multinationale

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud semble décidée à prendre part à l’exercice multinational « Nimbie Titan 2024 », qui sera organisé cette fois par le ministère australien de la Défense.Pas moins de 130 délégués de 27 nations et quatre organisations internationales seront présents à la manœuvre qui sera effectuée du 17 au 23 mai à Melbourne. Le pays du Matin clair envisagerait d’y dépêcher une équipe de travail composée de représentants des ministères de la Défense et des Affaires étrangères ainsi que de l’état-major interarmées (JCS).C’est le Commandement stratégique des Etats-Unis qui dirigera l’opération. Il s’agit d’un exercice de défense contre les missiles balistiques. Son enjeu est de s’entraîner sous forme de discussions ou de jeux de guerre dans l’hypothèse de menaces balistiques notamment de Pékin et de Pyongyang. Séoul y participe régulièrement depuis 2011 en y envoyant des responsables de niveau opérationnel.Les USA sont pourtant pointés du doigt par certains de vouloir piloter des jeux de guerre afin d’améliorer la coopération et l'interopérabilité avec leurs alliés avec pour objectif d’établir leur bouclier antimissile dans le monde entier. A ce propos, un responsable du ministère sud-coréen de la Défense a affirmé que la participation de son pays n’avait rien à voir avec le système de défense antimissile américain.