L’Ukraine serait au cœur du prochain sommet sud-coréano-européen

Photo : YONHAP News

La présidente de la Commission européenne et le président du Conseil européen sont attendus à Séoul la semaine prochaine, après le sommet du G7 à Hiroshima au Japon. Ursula von der Leyen et Charles Michel s’entretiendront avec le chef de l’Etat sud-coréen Yoon Suk-yeol. Plusieurs sujets domineront leur conversation : la paix, la stabilité, l’économie, les échanges commerciaux ou encore le développement durable.A propos des dossiers sécuritaires, l’Union européenne (UE) a annoncé, dans un communiqué de presse publié hier, s’attendre à ce que les deux parties manifestent leur soutien commun au maintien de l’ordre international basé sur des règles. Il est donc évoqué la possibilité que les dirigeants de l’UE soulèvent la nécessité d’accorder une aide militaire à l’Ukraine.Lors d’une conférence de presse conjointe tenue ce même jour, von der Leyen et Michel ont d’ailleurs souligné que le pays d’Europe de l’Est serait au cœur des discussions du sommet du groupe des Sept et de celui entre eux et le dirigeant sud-coréen.Les trois leaders doivent également aborder la question sécuritaire dans la mer de Chine méridionale et dans l’Indopacifique, en particulier les programmes nucléaire et balistique nord-coréens.Sur l’économie et le commerce, la sécurité économique et la coopération en vue de réagir aux perturbations des chaînes d'approvisionnement ou en matière de protection de données seront au programme.Et en ce qui concerne le développement durable, Séoul et Bruxelles devraient lancer un partenariat dit vert afin de travailler en plus étroite collaboration dans le processus de transition vers une économie neutre en carbone.