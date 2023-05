Une rétrospective retrace la carrière du peintre Kim Whan-ki

Photo : YONHAP News

Une rétrospective dédiée au maître de l’art abstrait coréen Kim Whan-ki se tiendra à partir de ce jeudi jusqu’au 10 septembre, au musée d'art Ho-Am situé à Yongin dans la banlieue sud-est de Séoul. Sa seule peinture murale de plus de cinq mètres de large attire notamment l’attention. Elle englobe les principaux sujets de ses œuvres comme la jarre en terre, la femme, l’oiseau, le cerf, l’arbre et le nuage.Son carnet personnel, récemment découvert, indique que cette dernière a été créée en 1960. Tae Hyeon-seon, directrice de la recherche et des collections au musée Leeum, s’est penchée sur cette trouvaille. Elle souligne que l’état d’esprit complexe et subtil de l’artiste pendant la courte période de production est intéressant. Après avoir peint toute la journée, Kim, épuisé, confiait qu’il « allait mourir de douleur ». Et le lendemain, il se permettra de dormir toute la journée.La peinture, intitulée « Rondo », est, quant à elle, inscrite sur la liste du patrimoine culturel de Corée. Cette œuvre pionnière de l’abstraction coréenne est marquée par la superposition et l’harmonie des couleurs.De son vivant, Kim n’a pas de cessé de rechercher de nouveaux horizons entre l’art figuratif et l’art abstrait. En étudiant à Paris, il a mené des expérimentations infinies pour trouver l’abstraction coréenne. Et à New York, il s’est acharné continuellement à découvrir son propre monde artistique. En fin de compte, il est parvenu à construire son style unique du pointillisme.Le musée d'art Ho-Am, qui a rouvert ses portes après un an et demi de rénovation, propose quelque 120 œuvres qui permettent de retracer les 40 ans de la carrière artistique du grand peintre. Selon Tae, cette rétrospective ne fait pas le point sur sa vie artistique, mais marque plutôt le début de la recherche sur Kim.Les visiteurs pourront découvrir ses premiers tableaux rarement dévoilés jusqu’ici, ainsi que la peinture pointilliste noire achevée peu de temps avant que l’artiste rende son dernier souffle. Son carnet de dessin sera aussi rendu public pour la première fois.