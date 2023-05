Yoon Suk-yeol met son veto à la loi sur les soins infirmiers

Photo : YONHAP News

Pour la deuxième fois depuis sa prise de fonctions en mai 2022, le président de la République a exercé son droit de veto à une législation adoptée par l’Assemblée nationale.En effet, Yoon Suk-yeol a demandé aux députés de débattre à nouveau cette fois sur la proposition de loi controversée sur les soins infirmiers, votée le 27 avril par les partis de l’opposition, en dépit de l’objection de sa propre formation. Il avait fait de même début avril. Il s’agissait alors de l’amendement de la gestion des céréales. Son veto au nouveau texte a été entériné aujourd’hui en conseil des ministres.Le chef de l’Etat a justifié sa décision par le conflit que la disposition sème entre les professionnels de santé et inquiète de ce fait ses concitoyens. Il a également exprimé son mécontentement à l’égard de l’absence de recours à la médiation entre les métiers concernés, avant le vote parlementaire de la loi, en soulignant que la santé du peuple peut être protégée grâce à leur collaboration.Sachez qu’avant même l’adoption de la loi, la polémique allait bon train autour du texte qui ulcère les médecins. Selon eux, en vertu d’une de ses clauses, les infirmiers pourraient créer, entre autres, leur propre cabinet libéral. Les personnels de plusieurs autres métiers élèvent eux aussi leur voix contre la nouvelle disposition. Parmi eux, les aides-soignants indiquent que celle-ci veut rendre difficile l’accès à leur profession.Le texte peut désormais être adopté de nouveau sans ou avec des modifications au Parlement, ou encore abandonné. Pour être réadopté sans rectification, la majorité des élus doivent être présents à la séance plénière et au moins deux tiers d’entre eux voter pour. Cependant, les choses ne semblent pas simples, le Parti du pouvoir du peuple (PPP), le mouvement présidentiel, disposant de plus d’un tiers des sièges dans l’Hémicycle. Le PPP cherche actuellement à proposer un texte distinct de modus vivendi visant à améliorer les conditions de travail des infirmiers.A noter aussi que le président Yoon n’a pas opposé son veto à l’amendement des soins médicaux, qui prévoit de priver les médecins de leur licence de pratique s’ils écopent au moins une peine d’emprisonnement en cas de crime.