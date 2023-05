Les infirmiers s’indignent contre le veto présidentiel à la loi sur leurs activités

Photo : YONHAP News

Sans surprise, l’association des infirmiers et des infirmières n’a pas tardé à réagir contre le veto présidentiel à la proposition de loi les concernant, et s’indigne. Pour elle, c’est désormais l’heure de mener une action collective, mais pas une grève générale.Dans une conférence de presse, ses représentants s’en sont pris avec véhémence aux politiques qui ont « détruit » la disposition, et ont aussi menacé de les sanctionner aux prochaines législatives. Ils ont également promis de faire en sorte que le Parlement finisse par légiférer sur leurs conditions de travail.Un récent sondage auprès du personnel infirmier montre que plus de 98 % des répondants ont estimé nécessaire leur action collective, si le président de la République exerce son droit de veto au texte déjà adopté.A contrario, les médecins, les aides-soignants et les personnels de plusieurs autres professions de santé, qui s’y étaient opposés, ont salué le refus présidentiel. Les premiers ont pourtant regretté que Yoon Suk-yeol n’ait pas réclamé le retrait de l’amendement des soins médicaux, qui prévoit de renforcer les critères d’annulation de leur licence.De son côté, le ministère de la Santé et du Bien-être social doit rendre compte, cet après-midi, des résultats détaillés du conseil des ministres de la matinée pendant lequel le président Yoon a mis son veto et présenter aussi les moyens d’améliorer les conditions de travail du personnel infirmier.