Le projet « KF-21 Boramae » en bonne voie

La Corée du Sud est en train de développer un chasseur supersonique de sa propre conception technologique. Ce projet « KF-21 Boramae » continue de faire son chemin.Depuis la sortie d’usine de son premier prototype en 2021, l’appareil a réussi pas moins de 260 tests au sol et dans les airs concernant sa vitesse et la distance d’atterrissage et de décollage, entre autres. Dans la foulée, il vient d’être jugé conforme aux conditions nécessaires pour un avion de combat. Une décision qui n’est pourtant pas encore définitive, mais essentielle pour sa construction en série.L'Administration sud-coréenne du programme d'acquisition de défense (DAPA) s’en est réjouie. Pour elle, cette mesure permettra au pays du Matin clair de lancer en 2024 la fabrication massive du chasseur. Si tout va bien, celui-ci pourra obtenir l’évaluation finale et sera livré à l’armée de l’air en 2026.