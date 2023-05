Météo : la barre des 30°C nettement dépassée

Photo : YONHAP News

Le mercure s’est emballé ce mardi. L’été est là ou presque. Les températures ont dépassé les 30°C sur la quasi-totalité du territoire. Elles étaient déjà très hautes dans la matinée, notamment à Séoul, sur l’île méridionale de Jeju et à Gangneung avec respectivement 17, 18 et 22°C. De plus, le soleil a, aujourd’hui encore, brillé de mille feux.La parenthèse de forte chaleur qui s’abat depuis deux jours sur le pays du Matin clair est en partie due au vent chaud provenant du sud-ouest de la péninsule et qui remonte vers le nord. C’est pourquoi, le sud-est est moins impacté par celui-ci et observent des températures moins élevées. A Busan, il ne faisait donc que 24°C. Les autres villes du pays ont oscillé entre 30 et 33°C. La capitale a tout juste atteint ce cap symbolique tandis que Gangneung et Daegu ont enregistré la maximale.Par ailleurs, une dégradation de la qualité de l’air a été observée à Séoul, à Incheon, à Busan et à Ulsan.