Photo : Getty Images Bank

La Bourse de Séoul doit sûrement se contenter de cette séance. Après plusieurs jours compliqués, ses deux indices finissent tous les deux dans le vert, une première depuis deux semaines. Le Kospi, celui de référence, grimpe très légèrement de 0,04 % et termine ce mardi à 2 480,24 points. Le Kosdaq, celui des valeurs technologiques, gagne 0,27 % et finit à 816,75 points.Sur le marché des changes, le won sud-coréen s'affaiblit face à la monnaie européenne et au billet vert. À la clôture des transactions, l’euro s’achète 1 454,39 wons (+1,74 won) et le dollar américain 1 338,60 wons (+1,60 won).