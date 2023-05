Le président Yoon reçoit la Première dame ukrainienne

Photo : YONHAP News

Le chef de l’Etat sud-coréen Yoon Suk-yeol a reçu, cet après-midi, la Première dame ukrainienne au Bureau présidentiel de Yongsan à Séoul. Olena Zelenska est en visite en Corée du Sud, en tant qu’envoyée spéciale du président de l’Ukraine, Volodymyr Zelenskyy. Elle s’est également entretenue avec l’épouse du président Yoon, Kim Keon-hee. Le contenu de leurs entretiens n’a pas encore été dévoilé, mais elle leur aurait demandé un plus large soutien de Séoul envers Kyiv.Plus tôt, au cours d’un entretien écrit avec la presse sud-coréenne, Zelenska avait déclaré que si elle a l’occasion de rencontrer le couple présidentiel sud-coréen, elle aimerait le remercier pour l’assistance du pays du Matin clair. Elle s’est également montrée reconnaissante envers le numéro un sud-coréen, qui avait déclaré au cours d’une interview accordée mi-avril à l’agence de presse Reuters qu’en cas, par exemple, d’attaque massive sur les civils ukrainiens, la Corée du Sud pourra envisager de lui fournir une aide autre qu’humanitaire. Enfin, la Première dame d’Ukraine a fait part de son souhait que les Yoon visitent son pays, qui se bat pour survivre, et considère la Corée du Sud comme un exemple de résilience et de développement.