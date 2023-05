Ukraine : le président sud-coréen promet le soutien de Séoul à la Première dame ukrainienne

Photo : YONHAP News

Le chef de l’Etat sud-coréen Yoon Suk-yeol a reçu, hier en fin de journée, la Première dame ukrainienne Olena Zelenska, qui a effectué une visite en Corée du Sud en tant qu’envoyée spéciale du président Volodymyr Zelensky.Selon le Bureau présidentiel de Yongsan, le numéro un sud-coréen a profité de cette occasion pour faire part du soutien et de la solidarité du gouvernement ainsi que du peuple sud-coréens envers l’Ukraine. Il a également exprimé ses condoléances aux familles des victimes de la guerre. Le président Yoon a également apprécié les efforts de l’épouse de son homologue ukrainien afin de sensibiliser la communauté internationale aux horreurs de la guerre ainsi que ses efforts pour obtenir de l’aide.Son interlocutrice a alors remercié Séoul pour son soutien, sa solidarité ainsi que son aide humanitaire. Avant de demander de supporter davantage sa patrie dans les domaines où c’est envisageable. Zelenska a surtout espérer de l’aide supplémentaire en équipement militaires « non létaux » ou de la participation des entreprises sud-coréennes à la reconstruction du pays ravagé. Notamment à Kherson où résident de nombreux descendants coréens.Toujours d’après le Bureau présidentiel de Yongsan, Kyiv n’a donc pas fait de demande d’armes létales. Et la Première dame ukrainienne n’a pas invité officiellement non plus les Yoon en Ukraine, alors qu’elle avait fait part de son intention lors de son interview avec une agence de presse sud-coréenne. Un haut responsable du gouvernement a fait savoir que Séoul allait répondre de manière appropriée à cette demande, si elle avait été faite de manière non-officielle.