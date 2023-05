Hyundai Motor et Kia : les ventes de véhicules électriques dépassent les 500 000 unités en Europe

Photo : YONHAP News

Les ventes cumulées de véhicules électriques (VE) de Hyundai Motor et sa filiale Kia ont dépassé, en avril, la barre des 500 000 unités en Europe. C’est ce qu’a annoncé ce matin les deux plus grands constructeurs automobiles sud-coréens.Ces deux marques ont écoulé un total de 508 422 voitures électriques depuis avril 2014, l’année où Kia a lancé son premier modèle écologique Soul EV sur le Vieux Continent. Le chiffre représente 42 % des 1,2 million de VE vendues sur le marché mondial jusqu’à présent.A titre de comparaison, en 2014, les ventes des deux constructeurs du pays du Matin clair n’ont été que de 662 unités en Europe. Pourtant, elles n’ont cessé d’augmenter, en passant de 10 000 en 2017 à 100 000 en 2021. Et elles ont fini par afficher des ventes record de 143 460 unités l’an dernier. Explication de cette réussite : leur stratégie d’ajouter des modèles verts à leurs gammes centrées sur ceux à moteur à combustion interne.Hyundai Motor et Kia prévoient de lancer de nouveaux prototypes électriques sur le marché européen pour poursuivre cette tendance de croissance. Objectif 2023 : accroître leurs ventes de 4,1 % par rapport à l’an dernier, soit d’écouler plus de 1,16 million d’unités.