Le président sud-coréen tient aujourd’hui un sommet avec le Premier ministre canadien à Séoul

Photo : YONHAP News

Le président sud-coréen Yoon Suk-yeol va tenir aujourd’hui un sommet avec le Premier ministre canadien Justin Trudeau. Ce dernier est arrivé hier à Séoul à l'occasion du 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques. Et il s'agit de la première visite d'un Premier ministre du Canada en Corée du Sud depuis neuf ans.Au menu de leurs discussions : tout d’abord, le renforcement de la coopération bilatérale en matière de chaînes d'approvisionnement et en minéraux essentiels. Ensuite, la situation géopolitique dans la région indopacifique. Sans oublier les moyens pour soutenir les échanges humains. Le tête-à-tête sera suivi d'une conférence de presse conjointe. Et un dîner officiel est également prévu.Ce n’est pas la première fois que Yoon et Trudeau s’entretiennent. Ils se sont déjà rencontrés en juin 2022 à Madrid, en marge du sommet de l'Otan, et trois mois plus tard lors du déplacement du numéro un sud-coréen à Ottawa.Avant le sommet, le Premier ministre canadien doit rencontrer le président de l'Assemblée nationale Kim Jin-pyo. Il prononcera aussi un discours au Parlement.