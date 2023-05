Kim Jong-un inspecte la préparation du lancement du 1er satellite de reconnaissance

Photo : YONHAP News

Kim Jong-un a inspecté mardi les préparatifs du lancement du premier satellite de reconnaissance militaire de la Corée du Nord. Le Rodong Sinmun a rapporté aujourd’hui que le dirigeant a rendu visite la veille au comité ad hoc pour la préparation du lancement de ce satellite de reconnaissance et a donné son feu vert au plan d'action de ce dernier.Toujours d’après le quotidien du Parti des travailleurs, l'homme fort de Pyongyang a passé en revue le travail accompli par le comité avant d'inspecter le satellite prêt à être embarqué après un examen de l'assemblage général et des tests environnementaux spatiaux.Lors de sa prise de parole sur place, le numéro un nord-coréen a de nouveau souligné l'importance stratégique de l'exploitation des satellites de reconnaissance militaires. Selon lui, plus les agissements des impérialistes américains et des fantoches sud-coréens contre le Nord s'intensifient, plus son régime exercera de manière offensive sa souveraineté et son droit à la défense légitime pour les dissuader et protéger le pays. Kim III a également déclaré que le lancement réussi de satellites militaires est un impératif pressant, motivé par l'environnement sécuritaire dans lequel se trouve sa patrie. Avant d'ajouter que cela représente à la fois une mise en œuvre précise de la politique de renforcement de la défense nationale, une priorité pour le parti et la République, ainsi qu'un pas en avant dans le développement militaire, spatial et technologique.Il s'agit de la première apparition publique du leader nord-coréen depuis un mois, après sa visite à l'Agence nationale de développement spatial effectuée le 18 avril. A cette occasion, il avait déclaré l'achèvement de la fabrication du premier satellite militaire du régime. Lors de son déplacement hier, il était accompagné de sa fille Ju-ae.La date de lancement du premier satellite militaire nord-coréen n'est toujours pas connue, mais semble pour bientôt. Des images satellites récemment capturées montrent que le bâtiment mobile qui sert au montage final des fusées sur le site de lancement de Sohae dans la province de Pyongan du Nord a été restauré. De l’avis des observateurs, le tir pourrait intervenir après le mois de juin, probablement aux alentours du 70e anniversaire de l’armistice de la guerre de Corée qui tombe le 27 juillet prochain.