Restauration : envolée des prix

Photo : YONHAP News

Manger à l’extérieur coûte de plus en plus cher en Corée du Sud. Les huit plats favoris des habitants lors de la restauration hors domicile ont vu leurs prix bondir considérablement en avril dernier à Séoul. C’est ce qu’a été publié aujourd’hui par « Participation Price », un portail d'information sur les prix de l’Agence coréenne des consommateurs (KCA).Prenons l’exemple du samgyetang. Cette soupe de poulet au ginseng a affiché la plus forte envolée. Son prix est passé de 14 500 wons, ou 9,95 euros, en avril 2022 à 16 346 wons, soit 11,21 euros, au même mois de cette année. Il s’agit d’une hausse de 12,7 %. Le jjajangmyeon, des nouilles à la pâte de soja noire, coûtait pour sa part 6 915 wons, l’équivalent de 4,74 euros, le mois dernier, contre 6 146 wons, soit 4,22 euros, un an plus tôt, représentant une augmentation de 12,5 %. Et, il fallait 19 236 wons, ou 13,2 euros, pour acheter 200 g de poitrine de porc, en avril dernier, contre 17 261 wons, soit 11,84 euros, par rapport à 12 mois auparavant.Il en va de même pour d'autres mets consommés au quotidien : le kimchi jjigae (+8,6 %), le gimbap, (+7,4 %), le naengmyeon (+7,2 %), le bibimbap, (+6,9 %) ou encore le kalguksu (+6,5 %).Les plats dont le prix était inférieur à 10 000 wons le mois dernier ne concernaient que le ragoût de kimchi, le jjajangmyeon, le kalguksu et le rouleau d’algue. Avec une somme équivalente à 7 euros, il n’est désormais plus possible de se délecter d’un bol de bibimbap, ce fameux bol de riz mélangé avec des légumes.