L’ex-Premier ministre japonais Suga va se rendre à Séoul

Photo : YONHAP News

L'ancien Premier ministre japonais Yoshihide Suga va se rendre en Corée du Sud à la fin du mois. Selon la NHK, celui qui occupe depuis mars dernier le poste de président de l'Union des parlementaires Corée du Sud-Japon effectuera une visite au pays du Matin clair du 31 mai au 1er juin et s'entretiendra avec le président sud-coréen Yoon Suk-yeol. Les détails de cette entrevue sont en cours de concertation entre les deux côtés, d'après la chaîne publique japonaise.Suga profitera également de son déplacement dans la capitale sud-coréenne pour rencontrer des membres sud-coréens du groupe d'amitié parlementaire bilatéral.La radio-télévision publique japonaise a indiqué que la visite du Premier ministre nippon Fumio Kishida en Corée du Sud, effectuée en début de mois, a scellé la reprise de la diplomatie de la navette entre Séoul et Tokyo après 12 ans de suspension. Depuis, les démarches visant à améliorer les relations bilatérales se multiplient avec notamment la récente rencontre, à Yongsan, entre Yoon et un autre ancien Premier ministre japonais Taro Aso. Ce dernier est actuellement le vice-président du Parti libéral démocrate (PLD), la formation au pouvoir au Japon.