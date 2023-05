Sécurité économique : Séoul et Ottawa tiennent leur premier dialogue de haut niveau

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et le Canada ont tenu hier après-midi leur premier dialogue de haut niveau sur la sécurité économique au sein du ministère des Affaires étrangères à Séoul.Du côté sud-coréen, le chef de la diplomatie, Park Jin, et le ministre délégué au Commerce extérieur, Ahn Duk-geun, y ont participé. Le Canada a, pour sa part, été représenté par Mélanie Joly, ministre des Affaires étrangères, et François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie. Ce corps consultatif a été lancé à l'occasion du sommet entre le président sud-coréen Yoon Suk-yeol et le Premier ministre canadien Justin Trudeau en septembre dernier.Les deux parties ont partagé les politiques sur la sécurité économique et discuté des moyens pour renforcer la coopération dans les chaînes d’approvisionnement des minéraux clés et des semi-conducteurs, ainsi que dans les énergies propres, telles que le gaz naturel, l’hydrogène et le nucléaire.Le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a déclaré qu’à l’occasion de cette rencontre, les deux nations s’efforceraient d’approfondir leur collaboration en matière de sécurité économique, et d’obtenir de réels résultats économiques qui puissent être ressentis par la population des deux pays qui fêtent cette année 60 ans d'amitié.