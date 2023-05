Yoon Suk-yeol s’entretient avec Boris Johnson à Séoul

Photo : YONHAP News

Le président sud-coréen a invité hier l'ancien Premier ministre britannique Boris Johnson à dîner dans sa résidence officielle, située dans le quartier de Hannam à Séoul.Selon le Bureau présidentiel de Yongsan, Yoon Suk-yeol a affirmé que de nombreux accomplissements avaient été réalisés dans les domaines de la diplomatie et de la sécurité durant la première année de son quinquennat. Il a notamment évoqué avoir construit des liens de solidarité avec les pays qui partagent les valeurs universelles, en participant au sommet de l'Otan en juin 2022, une première pour un chef de l’Etat sud-coréen.Johnson, de son côté, a indiqué que Séoul et Londres avaient adopté le Cadre bilatéral pour une coopération approfondie, lors de leur sommet l’an dernier et que cela avait créé une base de collaboration entre les deux alliés.Le numéro un sud-coréen lui a demandé son attention et son soutien pour le développement des relations bilatérales. Son interlocuteur a répondu qu’il accordait une importance particulière au lien avec la Corée du Sud, qu’il tissait déjà lorsqu’il était ministre des Affaires étrangères.Johnson a été le premier chef d’un gouvernement européen à féliciter Yoon au téléphone pour son élection à la tête du pays. Et, lors de la cérémonie d’investiture, il a envoyé comme cadeau son livre « Winston : comment un seul homme a fait l'histoire ».