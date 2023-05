Choo Kyung-ho : le gouvernement révisera le régime des redevances

Photo : YONHAP News

Le vice-Premier ministre à l’Economie a annoncé une réforme du système des redevances avec pour objectif de l’adapter aux évolutions économiques et sociales du pays.Lors d'une réunion interministérielle sur les mesures d’urgence économiques et celles de relance des exportations et des investissements tenue ce matin, Choo Kyung-ho a indiqué que le nombre de redevances actuellement perçues est de 90 et que 74 % d'entre elles ont été créées il y a plus de 20 ans. Avant d'annoncer que le gouvernement rationalisera 23 d’entre elles dont le bien-fondé est remis en question, de manière à alléger la charge financière des citoyens et des entreprises.Celui qui est également le ministre des Finances a cité comme exemple les redevances imposées pour l'aménagement scolaire et pour l'utilisation des aéroports : la première sera supprimée pour la construction des logements dont la superficie est inférieure à 60 m2, et la limite d'âge pour l'exonération de la seconde sera relevée de deux à quatre ans.Choo a indiqué que l’exécutif examinera rigoureusement tout projet de mise en place d'une nouvelle perception et évaluera de manière approfondie la pertinence de chacune des redevances existantes pour éventuellement les modifier, voire les supprimer. Il a également promis une gestion équitable et transparente du régime en question.Par ailleurs, le vice-Premier ministre a annoncé prévoir de nouvelles mesures destinées à renforcer la compétitivité de l'industrie de l'affichage afin de permettre à celle-ci de reprendre la première place sur le marché mondial. Le gouvernement désignera les procédés clés de cette industrie comme des technologies de pointe stratégiques nationales dans le but de stimuler les investissements privés dans la filière. Il apportera aussi son soutien au financement des politiques en faveur de cette dernière ainsi qu'à la recherche et développement, à la formation de talents et à la stabilisation de la chaîne d'approvisionnement dans le secteur.Enfin, Choo a également exprimé la volonté de l’exécutif d'augmenter ses aides destinées aux PME qui voient actuellement leurs exportations diminuer, notamment vers la Chine, ainsi qu’au domaine des ressources halieutiques alimentaires pour favoriser ses ventes à l’étranger.